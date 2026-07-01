Соцфонд с 1 июля будет рассчитывать пособия по данным лицевых счетов

СФР с 1 июля изменил порядок расчета ряда социальных пособий Соцфонд с 1 июля будет рассчитывать пособия по данным лицевых счетов

Москва1 июл Вести.Социальный фонд России с 1 июля 2026 года начал рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, а также ряд других социальных выплат на основании данных индивидуальных лицевых счетов граждан. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (Московского государственного юридического университета) Максим Хромченко.

Новый порядок также распространяется на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и единовременные пособия при рождении ребенка.

[Выплаты] будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан сказал Хромченко

По его словам, ранее Соцфонд запрашивал необходимые сведения у работодателей. Теперь при необходимости фонд будет обращаться к ним только за недостающей информацией.

Ранее в пресс-службе Соцфонда раскрыли, какой будет новая семейная выплата для работающих родителей. Каждое пособие будет зависеть от доходов, с которых начислен НДФЛ.