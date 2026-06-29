Москва29 июн Вести.Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Соцфонда России.

В ведомстве отметили, что в каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.

В пресс-службе добавили, что налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной - 6%.

Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю - это и есть ежегодная семейная выплата рассказали в ведомстве

Социальный фонд начал оформлять выплату с июня 2026 года. Право на нее имеют родители, воспитывающие двух и более детей, если средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов.

В Соцфонде пояснили, что размер выплаты определяется с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и прочему, что позволяет назначать средства в более высоком размере.

Действующие правила также позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Если они в разводе, это не станет причиной для отказа в предоставлении средств. Тем не менее обязательным условием в подобной ситуации является отсутствие долгов по алиментам. При их наличии получить средства не получится сообщили в Соцфонде

В пресс-службе добавили, что на подачу заявления у родителей есть четыре месяца - до 1 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Социальный фонд России начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета граждан, без необходимости запрашивать сведения у работодателей.