Москва1 июн Вести.С 1 июня 2026 года в России стартовала подача заявлений на новую семейную налоговую выплату. Подробнее о том, кто может получить поддержку от государства, в разговоре с ИС "Вести" рассказала специалист по гражданскому и международному праву, эксперт по судебным разбирательствам в сфере опеки над детьми Мария Ярмуш.

Новая выплата положена каждому из работающих родителей. Льгота позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) – 7% из 13%, пояснила адвокат.

По ее словам , подать заявление можно начиная с сегодняшнего дня и до 30 сентября.

Первое октября – это день, когда прекращается возможность забрать из бюджета ранее уплаченный налог НДФЛ, который был выплачен – 13%. Кого это касается — [семей, в которых есть] двое детей несовершеннолетних и более, или совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он очно обучается. Ему нужно будет предоставить информацию из института в Соцфонд. Семья должна отвечать критериям необходимости получения такой социальной выплаты. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора минимальных прожиточных минимума в регионе, где семья проживает. Плюс у семьи не должно быть две квартиры, две машины, два дома – там должна быть одна квартира, определенное количество метров. Это все можно найти, эту информацию. Можно подать заявление в МФЦ, через "Госуслуги", непосредственно обратившись в Соцфонд. Это в принципе все очень легко сказала Ярмуш

Ярмуш также отметила, что получить выплату смогут только физические лица. Самозанятые и индивидуальные предприниматели получить ее не смогут.