Москва1 июнВести.С первого июня семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид выплаты. Он доступен на "Госуслугах", сообщает РИА Новости.
Семейную выплату можно будет получать ежегодно.
С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплатыцитирует агентство вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
Он подчеркнул, что на новый вид выплаты смогут претендовать семьи, в которых каждый родитель работает, у них двое и более детей, они постоянно проживают на территории РФ, а средний доход на человека не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
Также условием для получения нового вида выплаты является уплаченный НДФЛ и отсутствие долгов по алиментам.
Выплату можно будет получить один раз за предыдущий год.