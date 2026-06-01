Москва1 июн Вести.В России с 1 июня начнется прием заявок на новую семейную выплату. При ее назначении будет иметь значение имущественное положение семьи. В частности, наличие жилья и его площадь. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Елена Титова.

Оценка имущественного положения семьи проводится на основе как количественных, так и качественных критериев. Так, выплата может быть назначена, если у семьи одна квартира или один дом любой площади. Если в собственности семьи находится несколько квартир, то в этом случае выплата может быть предоставлена при условии, что на каждого члена семьи приходится не более 24 квадратных метров площади, а если несколько домов, то не более 40 квадратных метров отметила Титова

Эксперт добавила, что аналогичные критерии применяются и при оценке владения автомототранспортными средствами. Она также указала, что с учетом всех нюансов до момента получения выплаты может пройти от 15 до 35 рабочих дней с момента регистрации заявления.

На новую выплату могут претендовать семьи с двумя и более детьми, в которой оба родителя работают, а среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума по региону. Право на выплату распространяется также на опекунов и попечителей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новая семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Она также указала на позитивные демографические тенденции в ряде регионов.