В России семьи с детьми могут получить "налоговый кешбэк" через МФЦ

Москва10 апр Вести.С 2026 года российские семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут получить частичный возврат уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), фактически снизив ставку налога до 6%.

О деталях оформления "налогового кешбэка" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью РИА Новости.

Экономист пояснила, что право на получение льготы имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в конкретном регионе за предшествующий год. При расчете учитываются не только несовершеннолетние дети, но и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются на очных отделениях вузов или колледжей.

По словам профессора, родителям потребуется самостоятельно подать заявление в территориальное управление Социального фонда России (СФР). Сделать это можно будет как лично в отделении фонда или через многофункциональные центры (МФЦ), так и в электронном виде с помощью портала "Госуслуги".

Финогенова уточнила, что в 2026 году кампания по приему документов продлится четыре месяца — с 1 июня до 1 октября. Но уже в 2027 году подать заявление можно будет на месяц раньше, начиная с 1 мая.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что налог на кешбэк начисляется только в случае, если совокупный доход по банковским вкладам и сам кешбэк превышает 2,4 млн рублей.