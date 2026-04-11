Москва11 апр Вести.Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми смогут в 2026 году вернуть 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она также объяснила, как рассчитать сумму возврата.

Величина возмещения составит разницу уплаченного по ставке 13% НДФЛ от совокупного дохода в предыдущем году и 6%. Например, проживающей в Московской области семьей, состоящей из двух детей и двух родителей, в 2025 году было уплачено НДФЛ в размере 110,5 тысяч рублей (13% от годового дохода в 850 тысяч рублей). Если бы ставка НДФЛ была 6%, то размер налога составил бы 51 тысячу рублей. Следовательно, возмещаемая сумма составит 110,5 тысяч минус 51 тысячу, получается 59,5 тысячи рублей рассказала РИА Новости Финогенова

Право на льготу имеют семьи с российским гражданством, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год.

Кроме того, льгота распространяется на родителей, опекунов, попечителей или усыновителей, если дети учатся очно и не достигли 23 лет.

Важным условием для получения возврата является отсутствие задолженности по алиментам.

Наряду с этим Финогенова отметила, что самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие в рамках специальных налоговых режимов, не могут претендовать на эту выплату, так как для ее получения необходим официальный доход, с которого удерживался НДФЛ, а также статус налогового резидента России.

Для оформления возврата необходимо с 1 июня по 1 октября 2026 года подать заявление в территориальное отделение СФР, многофункциональный центр (МФЦ) или через портал "Госуслуги".

Ранее Юлия Финогенова рассказала другие подробности оформления "налогового кешбэка".