Москва30 июн Вести.Уже почти 850 тысяч родителей получили новую семейную налоговую выплату. Ее размер составляет порядка 30 тысяч рублей. Об этом на форуме женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" в Москве рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату появилась в России с 1 июня.

На текущий день Социальный фонд получил 2,7 миллиона обращений, а их будет, конечно же, еще больше. И уже на текущий день 850 тысяч таких родителей выплату получили пояснила Баталина

На подачу заявлений по получению новой налоговой выплаты у родителей остается еще три месяца. Заявления будут приниматься до 1 октября 2026 года, отмечает ТАСС.

Право на семейную налоговую выплату имеют родители, которые воспитывают двух и более детей. Выплата полагается при условии, что средний доход на человека в семье не превышает полутора прожиточных минимума, а имущество соответствует установленным критериям.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России установлен в размере 18 тысяч 939 рублей. Таким образом, для получения семейной налоговой выплаты средний доход семьи не должен превышать 28 тысяч 408 рублей 50 копеек. Социальный фонд России вернет таким родителям разницу между уплаченным в 2025 году налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом, рассчитанным по ставке 6%.