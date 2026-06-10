Более 4 миллионов семей в РФ смогут получить новую семейную налоговую выплату Голикова: более 4 млн семей смогут получить новую семейную налоговую выплату

Москва10 июн Вести.Более четырех миллионов семей в России смогут получить новую семейную налоговую выплату. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова выступила с докладом во время совещания президента России с членами правительства.

По предварительным расчетам, семейную налоговую выплату могут получить семьи в количестве более четырех миллионов на более чем 11 миллионов детей, которые воспитываются в этих семьях привела цифры Голикова

Совещание Путина с членами правительства состоялось 10 июня и прошло в режиме видеоконференции. Глава государства сообщил, что на сегодняшний день за возвратом части уплаченного подоходного налога обратились уже около полутора миллионов граждан.