Путин озвучил первые итоги работы системы возврата НДФЛ для семей Путин: за семейным налоговым кешбэком обратились порядка 1,5 млн человек

Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции сообщил о востребованности новой меры поддержки семей с детьми. По словам главы государства, на сегодняшний день за возвратом части уплаченного подоходного налога обратились уже около полутора миллионов граждан.

В ходе мероприятия президент напомнил о сути нововведения. Речь идет о семьях, где работающие родители воспитывают двух и более детей, а доход в расчете на каждого члена семьи является невысоким. Для таких категорий граждан ставка налога на доходы физических лиц фактически снижается до 6%.

На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка полутора миллионов человек заявил Владимир Путин

Глава государства также подчеркнул, что возможность подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога появилась у граждан с 1 июня.

Ранее Путин отметил, что считает снижение НДФЛ для семей с детьми справедливым решением.