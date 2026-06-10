Путин назвал справедливым снижение НДФЛ до 6% для небогатых семей с детьми Путин: снижение НДФЛ до 6% для небогатых семей с детьми справедливо

Москва10 июн Вести.С 1 июня работающие родители двух и более детей, у которых невысокие доходы, могут подать заявление на возврат большей части уплаченного в предыдущем году НДФЛ. Это решение абсолютно справедливо, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог – НДФЛ – фактически снижается до 6%... С текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога сказал он

Глава государства уточнил, что получить эту выплату смогут оба родителя, если они официально трудоустроены. Путин подчеркнул, что считает это решение справедливым и соответствующим духу и логике демографической и социальной политики России.

Также российский лидер отметил, что на сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год уже обратились порядка 1,5 млн человек. Выплаты уже начались.