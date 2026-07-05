В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ Депутат Селезнев: семьи с двумя детьми могут вернуть 7% от годового дохода

Москва5 июл Вести.Часть уплаченного подоходного налога могут вернуть семьи с двумя детьми, напомнил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки - ежегодную семейную налоговую выплату. Эта мера позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога. По сути, это налоговый кешбэк, который снижает реальную ставку НДФЛ для таких семей с 13% до 6% уточнил депутат

На получение выплаты имеют право работающие родители или опекуны двух или более несовершеннолетних детей (или студентов очного отделения до 23 лет), являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающими в стране и уплачивающие НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.