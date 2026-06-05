В Минтруде РФ рассказали о выплате для работающих родителей Котяков рассказал о выплате для работающих родителей

Москва5 июн Вести.Для семей с двумя и более детьми, где доход на одного человека составляет не более полутора прожиточных минимумов, предусмотрена возможность получения компенсации или возврата уплаченного за прошлый год НДФЛ. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ИС "Вести".

Здесь есть несколько условий …. Нужно, чтобы семья осуществляла трудовую деятельность либо в рамках трудового договора, уплачивая НДФЛ, либо, если это индивидуальные предприниматели, либо небольшие предприятия, чтобы они были на системе налогообложения, предусматривающей плату налогового дохода физических лиц. Соответственно, плюсом в качестве требований семья должна пройти критерии оценки по имуществу … Мы уже … получили более одного миллиона заявлений. На данный момент уже более 64 тысяч человек получили согласие, одобрение на компенсацию уточнил Котяков

По его словам, возможность подачи таких заявлений уже появилась с 1 июня текущего года на "Госуслугах".

Ранее министр труда и социальной защиты РФ назвал целевое обучение идеальным инструмент распределения студентов, которые обучаются на бюджетных местах.