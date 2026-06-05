Москва5 июн Вести.Идеальный инструмент распределения по бюджетным квотам - это целевое обучение. Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он высказался по поводу инициативы об обязательном трудоустройстве выпускников-бюджетников на определенный срок в государственные организации.

У каждой медали есть две стороны. С одной стороны, это, конечно же, наверное, позволит работодателю чувствовать себя более спокойно с точки зрения привлечения специалистов в свою отрасль. С другой стороны, если этот инструмент будет направлен на такую работу только в одну из отраслей, это может являться определенным барьером … для ее привлекательности со стороны молодых ребят, которые планируют уйти. Мы сегодня видим, что наиболее идеальным инструментом является именно маршрутизация ребят с использованием инструментов, в том числе целевого обучения. Потому что … главным преимуществом целевого обучения является гарантированное трудоустройство ребят по этапу завершения обучения … Это инструмент, который позволяет повышать процент трудоустройства ребят сегодня на конкретном предприятии