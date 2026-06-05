Москва5 июн Вести.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал ИС "Вести", где есть серьезная потребность в кадрах.

По его словам, в целом, на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы составляет 2,2%, отмечает министр.

При этом мы видим, что по ряду отраслей есть достаточно серьезная потребность дополнительного привлечения кадров. Это обрабатывающая промышленность, это сфера гостеприимства, это сфера здравоохранения, социальные услуги. Если говорить, например, по сфере гостеприимства, то это молодая, бурно развивающаяся отрасль, которая сегодня требует привлечения дополнительных кадров. Если мы посмотрим на структуру занятости в обработке здравоохранения в социальной сфере, то зачастую дефицит, который сегодня формируется в этих отраслях, обусловлен предыдущими периодами по найму сотрудников, а также в силу возрастной структуры занятости в этих отраслях сказал Котяков

Ранее сообщалось, что в марте и апреле 2026 года в России было зафиксировано рекордное падение уровня безработицы.