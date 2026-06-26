Котяков: Возраст 40-45 лет наиболее востребован на рынке труда

Котяков: на рынке труда РФ очень востребованы специалисты 40-45 лет Котяков: Возраст 40-45 лет наиболее востребован на рынке труда

Москва26 июн Вести.Самой производительной возрастной группой на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Эта возрастная группа является также одной из самых востребованных на рынке.

Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда приводятся слова Котякова

Он также отметил, что проходящая в РФ ярмарка вакансий помогает понять, в какой сфере человек может получить свою востребованность. По более 200 профессиям можно бесплатно пройти программу переобучения.