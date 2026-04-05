Москва5 апр Вести.Сотрудников старше 50 лет ищут работодатели в разных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении и логистике, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамару Гриненко.

Спрос на таких специалистов (старше 50 лет - прим. ТАСС) растет в самых разных отраслях: торговле, транспорте и логистике, образовании (включая дошкольное), здравоохранении, финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве и даже в сфере безопасности отметила эксперт

Она уточнила, что работодатели готовы рассматривать возрастных сотрудников на самые разные позиции, от рабочих до управленцев. При этом повышенное внимание к сотрудникам старше 50 лет со стороны компаний закономерно и обусловлено демографической ситуацией.