Аналитики SuperJob определили наиболее востребованные профессии для пенсионеров В SuperJob назвали самые востребованные профессии среди пенсионеров

Москва3 мая Вести.В России для соискателей пенсионного возраста наиболее доступными остаются рабочие и обслуживающие специальности. Исследование специалистов сервиса SuperJob для агентства РИА Новости показало, что работодатели наиболее охотно приглашают граждан старшего поколения на позиции разнорабочих, поваров, пекарей, машинистов спецтехники, горничных, уборщиков и санитаров.

Эксперты отмечают, что законодательство запрещает возрастную дискриминацию, поэтому прямой учет предпочтений компаний невозможен. Тем не менее, косвенный анализ реакции работодателей на отклики кандидатов позволяет сделать однозначные выводы о структуре спроса на труд граждан пенсионного возраста.

При этом предпочтения при поиске занятости у пенсионеров традиционно различаются по гендерному признаку. Мужчины чаще ориентируются на вакансии водителей, охранников, курьеров и квалифицированных рабочих, тогда как женщины отдают предпочтение должностям сиделок, продавцов, вахтеров, бухгалтеров, а также работе в сфере упаковки и фасовки продукции.

По данным исследования, высокая квалификация остается главным конкурентным преимуществом. Профессионалы высокого уровня сохраняют востребованность независимо от возраста, часто продолжая карьеру на прежних местах даже после выхода на заслуженный отдых.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пенсионеры на 70% чаще, чем в 2024-м, искали работу.