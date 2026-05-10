SuperJob назвала самые востребованные профессии в России Ретейл и промышленность стали самыми востребованными сферами для работы в РФ

Москва10 мая Вести.Лидером по количеству предложений по работе в апреле стали ретейл, промышленность и строительство. Об этом свидетельствуют данные исследования компании SuperJob.

Аналитики компании SuperJob по запросу РИА Новости проанализировали базу вакансий.

Лидером по числу свободных рабочих мест стал ретейл, где наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

На втором месте расположились промышленность и производство. Здесь работодателям острее всего требуются слесари, электрики, токари, а среди инженерно-технических специалистов — конструкторы, технологи и механики.

Третью строчку заняло строительство. В этой области чаще всего ищут электромонтажников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, а также инженеров-проектировщиков и сметчиков.

Кроме того, в число активных по найму сфер вошли транспорт, логистика и медицина.

В марте в России чаще всего искали менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, а также водителей.