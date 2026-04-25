Глава ЦСР Смелов: в экономике и юриспруденции – хроническое "перепроизводство"

В России назвали профессии, спрос на которые ниже предложения Глава ЦСР Смелов: в экономике и юриспруденции – хроническое "перепроизводство"

Москва25 апр Вести.Спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения. Об этом РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Он уточнил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, потребность в квалифицированных кадрах в этих областях все равно остается.

Есть направления деятельности, в которых сложилось хроническое "перепроизводство" – экономика и управление, юриспруденция отметил Смелов

Глава ЦСР добавил, что количество юристов, экономистов и менеджеров очень велико.

Существенно выше спроса, поэтому и условия труда, и скорость поиска работы здесь иные подчеркнул он

По информации РИА Новости, средняя продолжительность поиска работы в феврале 2026 года составила 5,5 месяцев.

По состоянию на конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 миллиона работников, что на 13% меньше, чем годом ранее заявил Смелов

Ранее были названы самые востребованные профессии в России. Исходя из размещенных вакансий, наибольшего спроса удостоились водители, продавцы-кассиры и менеджеры по продажам.