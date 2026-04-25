Москва25 апрВести.Спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения. Об этом РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.
Он уточнил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, потребность в квалифицированных кадрах в этих областях все равно остается.
Есть направления деятельности, в которых сложилось хроническое "перепроизводство" – экономика и управление, юриспруденцияотметил Смелов
Глава ЦСР добавил, что количество юристов, экономистов и менеджеров очень велико.
Существенно выше спроса, поэтому и условия труда, и скорость поиска работы здесь иныеподчеркнул он
По информации РИА Новости, средняя продолжительность поиска работы в феврале 2026 года составила 5,5 месяцев.
По состоянию на конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 миллиона работников, что на 13% меньше, чем годом ранеезаявил Смелов
Ранее были названы самые востребованные профессии в России. Исходя из размещенных вакансий, наибольшего спроса удостоились водители, продавцы-кассиры и менеджеры по продажам.