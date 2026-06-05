Названы самые востребованные специальности в России Глава АСИ назвала самые востребованные специальности в России

Москва5 июн Вести.Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала ИС "Вести" о самых востребованных специальностях на сегодняшний день.

Она обратила внимание, что в стране наблюдается дефицит кадров – он отмечается во всех регионах России.

Бизнесу под инвестиционные проекты не хватает специалистов. Особенно в дефиците инженерные специальности, сварщики, электромеханики. Это, наверное, наиболее востребованные сегодня специалисты, которые требуются под бизнес-проекты, под инвестиционные проекты в регионы сказала Чупшева

Ранее на ПМЭФ обсудили, необходимость повысить престиж профессии инженера в России. Такую тему обсудили участники сессии "Инженерный код нации: восстановить или написать заново?"