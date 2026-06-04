На ПМЭФ обсудили, как повысить престиж профессии инженера в РФ Участники ПМЭФ обсудили будущее инженерных профессий в РФ

Москва4 июн Вести.В России необходимо повысить престиж профессии инженера, указал начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в ходе сессии ПМЭФ "Инженерный код нации: восстановить или написать заново?".

Участники сессии обсудили, как можно сделать инженерные профессии более востребованными среди россиян.

Для этого молодому человеку нужно в том числе показать, как строятся карьерно-образовательные траектории инженеров в современной России… Надо подходить к вопросу таким образом, чтобы создавать вот эту образовательную, эту карьерную траекторию для каждого сказал Евтухов

Он добавил, что молодежь должна знать, какие экзамены нужно сдавать, насколько интересно работать инженером и сколько зарабатывают представители этой профессии.

Евтухов также отметил сложность поступления на инженерные специальности. На это влияют и перегруженность школьной программы, и нехватка учителей.

Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова отметила важность принципа "от рабочего к инженеру через мастерскую".

Это создавало в свое время мировой стандарт инженерной подготовки, и он исходил от нас, и это важно помнить... Это позволяло выпускнику не просто знать теорию, а понимать производство изнутри сказала Тихонова

Она добавила, что необходима цепочка "наука – разработки – конечная продукция", инженерные кадры должны участвовать в реальных проектах полного цикла.