Москва17 июн Вести.Технологическое развитие диктует тренд на подготовку большего количества специалистов инженерных направлений, которые при этом не обязательно должны быть связаны с искусственным интеллектом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин.

По его мнению, искусственный интеллект – это инструмент, при помощи которого можно добиваться новых результатов, но к нему всегда должен прилагаться управляющий им человек.

Технологическое развитие диктует нам необходимость большего количества специалистов по техническим, инженерным специальностям. Не обязательно искусственный интеллект. У нас стремительно развивается металлургия, технологии транспорта, транспортное машиностроение, авиационная промышленность. Поэтому, в принципе, инженерное образование, на мой взгляд, востребовано и будет востребовано в ближайшей перспективе сказал Илюхин

Однако острая нехватка технических специалистов совершенно не означает, что представители гуманитарных профессий больше не нужны. В России исторически сложился переизбыток гуманитариев в основном за счет платного образования, подчеркнул эксперт.

Неявное сокращение гуманитарных программ происходит... за счет регулирования числа внебюджетных мест в вузах. Бюджетные программы никто пока не сокращает. Это разумно и правильно, потому что… это основа, фундамент общества, фундамент науки. Никакое внедрение искусственного интеллекта, какие-то новые технологии – они могут способствовать развитию, они могут заменять какие-то рутинные операции, но заменить человека, который думает, заменить ученого они не способны объяснил Илюхин

Ранее эксперт отмечал, что искусственный интеллект неизбежно будет влиять на сферу образования в России. Например, сегодня ИИ уже применяется в государственной итоговой аттестации в качестве вспомогательного инструмента для оценки нарушений на экзамене.