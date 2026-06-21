В кадровом холдинге назвали высокооплачиваемую сферу на рынке труда в России В IT-сфере сохраняется высокий уровень заработной платы, заявил кадровый эксперт

Москва21 июн Вести.В IT-сфере сохраняется высокий уровень заработной платы, в особенности это затрагивает инженеров по искусственному интеллекту и машинному обучению. Об этом заместитель директора департамента подбора кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский сообщил в интервью ИС "Вести".

Все специалисты, связанные с IT-сферой и информационной безопасностью, сегодня претендуют на высокие заработные платы, отметил он.

IT-сфера, там сохраняется высокий уровень заработной платы, особенно если мы говорим об инженерах по искусственному интеллекту, машинному обучению, потому что данные специалисты они очень редкие, единичны и претендуют на еще более высокие заработные платы, которые присутствуют в данном рейтинге. Да и все, что [находится] вокруг IT-сферы и информационной безопасности, соответственно, тоже специалисты высокого ранга, они претендуют на высокие заработные платы рассказал Каленский

Ранее сообщалось, что на российском рынке труда возникла парадоксальная ситуация, когда зарплаты растут неравномерно, несмотря на общий дефицит кадров и рекордно низкую безработицу.