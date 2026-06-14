Москва14 июн Вести.На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на общий дефицит кадров и рекордно низкую безработицу, зарплаты растут неравномерно. Как рассказала ТАСС руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы" Анна Осьмак, быстрее всего увеличиваются доходы у представителей технических специальностей.

Дефицит кадров есть во всей экономике, он сохраняется, безработица находится на рекордно низком уровне. Тем не менее, если мы посмотрим на состояние рынка по отраслям, то ситуация будет заметно отличаться. Есть профессии, где на одну вакансию приходится множество резюме, то есть дефицит здесь меньше. Из-за этого и среднее зарплатное предложение в технических профессиях растет быстрее, чем в гуманитарных пояснила эксперт

Цифры это подтверждают. По данным директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, с начала года средняя предлагаемая зарплата HR-специалиста выросла на 25% (до 60 тыс. рублей), у юристов — на 11% (до 59,5 тыс.), у маркетологов и пиарщиков — на 18% (до 52,8 тыс.). В то же время в нефтегазовой сфере доходы подскочили на 23% (до 78 тыс. рублей), в промышленном строительстве — на 20% (до 106 тыс.), а в техобслуживании и ремонте оборудования — сразу на 41% (до 108,6 тыс. рублей).

Среди гуманитарных профессий быстрее всего растет спрос на работников СМИ и издательств — плюс 53%. Среди технических специалистов лидируют мастера тяжелого машиностроения (рост вакансий на 47%), а также энергетики и ИТ-специалисты. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков уже отмечал, что спрос на гуманитарные специальности сохранится, но будет уступать инженерным из-за накопившегося дефицита технических кадров.