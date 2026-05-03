Москва3 маяВести.В девяти отраслях экономики специалисты в среднем получали более 150 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики на февраль 2026 года.
Так, самые высокие трудовые доходы зафиксированы у сотрудников табачных производств – в среднем в месяц они получают 355 тысяч рублей. Более 200 тысяч рублей составляли зарплаты финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта.
Кроме того, больше 150 тысяч рублей в России еще получали сотрудники международных организаций - 182 тысячи рублей в месяц, а также занятые в добыче металлических руд - 168 тысячнаписали в агентстве
Также порог в 150 тысяч рублей перешагнули научные работники – их средние зарплаты в феврале составили 156 тысяч – сотрудники производств нефтепродуктов с 152 тысячами рублей.