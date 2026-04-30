В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 350 тыс рублей Росстат: самая высокая средняя зарплата у производителей табачных изделий

Москва30 апр Вести.Лидером по уровню среднемесячных заработных плат в России по итогам февраля 2026 года стала отрасль производства табачных изделий.

Об этом свидетельствуют статистические данные Росстата, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что средний размер оклада в табачной промышленности в указанный период достиг показателя в 354 971 рубль.

Среди других направлений, где средний уровень оплаты труда в феврале преодолел порог в 200 тысяч рублей, фигурируют: предприятия, специализирующиеся на добыче сырой нефти и природного газа, а также организации, работающие в сфере воздушного и космического транспорта.

Аналогичные высокие показатели были зафиксированы в секторе информационных технологий и связи, а также в финансово-страховой деятельности.

Ранее сообщалось, что сектор управления фондами стал лидером по уровню средних заработных плат в России в декабре 2025 года.