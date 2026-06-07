Названы отрасли России с зарплатами свыше 200 тысяч рублей Росстат: средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей зафиксированы в 5 отраслях

Москва7 июн Вести.Средние зарплаты больше 200 тысяч рублей зафиксированы в РФ в марте текущего года в пяти отраслях, следует из данных Росстата, которые изучило ТАСС.

Средние зарплаты в финансовой и страховой сферах - 314 тысяч рублей отмечается в сообщении

Уточняется, что в среднем 226 тысяч рублей получают работники сферы добычи нефти и газа и информации и связи, 218 тысяч рублей - в производстве табачных изделий, 223 тысячи рублей - в отрасли воздушного и космического транспорта.

Средняя зарплата в России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ завил, что зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет, в стране сейчас наблюдается один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран - всего 2,2% экономически активного населения.