Путин: зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет

Путин: зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет Путин: зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет

Москва5 июн Вести.Зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Кроме того, добавил президент России, в стране сейчас наблюдается один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран - всего 2,2% экономически активного населения.

За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий сказал Путин

Ранее Владимир Путин отметил, что государственный долг России составляет всего 16,4% от ВВП, что кратно меньше, чем у европейских государств.