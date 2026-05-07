Эксперт Иванова-Швец: средний заработок в РФ за 10 лет возрос почти в три раза

Доцент поделилась данными о росте уровня зарплат в России Эксперт Иванова-Швец: средний заработок в РФ за 10 лет возрос почти в три раза

Москва7 мая Вести.В три раза увеличился средний уровень зарплат в России за последнее десятилетие. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что накопленная инфляция за эти годы достигла 147,4%.

Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции заключила она в беседе с ТАСС

Эксперт привела следующие цифры: в 2016 году средний заработок составлял 32 633 руб., а спустя десять лет - уже 100 360 руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России на протяжении уже многих лет действует в ситуации серьезных внешних вызовов.