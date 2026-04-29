Зарплаты руководителей в России выросли почти втрое за десять лет РИА Новости: средние доходы руководителей в России достигли 178 тысяч рублей

Москва29 апр Вести.Средние зарплаты руководителей в России за десять лет выросли почти втрое и достигли 178 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, в 2015 году трудовые доходы руководителей составляли 60,7 тысячи рублей. Вместе с тем еще два года назад доходы были на 38,4 тысячи рублей ниже нынешнего уровня.

В 2025 году руководители высшего звена получали в среднем 281 тысячу рублей, в корпоративном секторе – 191 тысячу. Руководители подразделений в производстве и сервисе – 168 тысяч рублей, в торговле и гостинично-ресторанной сфере – 113 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке (337 тысяч рублей), в Москве (315 тысяч), а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи рублей).

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в России 13-ю зарплату и 13-ю пенсию. По его словам, дополнительную выплату следует предоставлять всем работающим гражданам в преддверии Нового года. Миронов отметил, что такая мера поможет людям справляться с расходами и подготовкой к праздникам.