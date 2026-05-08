В России быстрее всего растут зарплаты новых сотрудников РИА Новости: зарплата новых сотрудников в РФ составляет около 96,5 тыс. рублей

Москва8 мая Вести.Средняя заработная плата новых сотрудников в РФ составляет 96,5 тысячи рублей. За два года показатель увеличился на 34,3% - быстрее, чем доход работников с более длительным стажем, посчитало РИА Новости, проанализировав статистику.

Еще тремя годами ранее сотрудники, проработавшие в компании менее года, в среднем получали 71,9 тысячи рублей. При этом средняя зарплата мужчин среди новых работников составила в 2025 году 114,8 тысячи рублей, женщин – 76,8 тысячи.

Самые высокие доходы были зафиксированы у сотрудников со стажем от одного года до пяти лет – в среднем 99,3 тысячи рублей. У работников, трудящихся в одной компании от пяти до десяти лет, средняя зарплата составила 98 тысяч рублей.

Наименьшие показатели оказались у специалистов со стажем более 30 лет – в среднем 83,6 тысячи рублей.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец рассказала о росте уровня зарплат в России. По ее словам, рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции.