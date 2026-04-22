В ГД предложили ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Москва22 апр Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в РФ 13-ю зарплату и 13-ю пенсию.

По его словам, дополнительную выплату следует предоставлять всем работающим гражданам в преддверии Нового года. Миронов отметил, что такая мера поможет людям справляться с расходами и подготовкой к праздникам.

Я абсолютно убежден, что нужно для всех, кто работает, вводить 13-ю зарплату. Перед Новым годом никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год сказал политик агентству ТАСС

Парламентарий добавил, что аналогичная мера должна распространяться и на пенсионеров в виде 13-й пенсии. Соответствующие предложения внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил он.

Ранее сенатор Игорь Мурог рассказал о том, как увеличить количество пенсионных баллов.