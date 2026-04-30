В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

В Госдуму внесли проект о выплате 13-й зарплаты к 1 мая В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

Москва30 апр Вести.Законопроект о выплате так называемой 13-й зарплаты к 1 мая внесла в палату парламента группа депутатов фракции "Справедливая Россия".

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, предусмотрев выплату работникам к 1 мая премии в размере среднего месячного заработка, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас системы премирования определяются коллективными договорами и локальными нормативными актами работодателя. А поощрения, приуроченные к нерабочим праздничным дням, оставляются на усмотрение работодателя.

Между тем, отсутствие в законе четкой обязанности работодателя премировать работников в связи с наступлением таких дней приводит к несистемному характеру поощрений и отсутствию у работников гарантий их получения, что не соответствует социальной значимости праздничных дат, считают авторы проекта.

Лидер партии Сергей Миронов добавил, что в советской традиции этот день отмечался как Международный день солидарности трудящихся, и это хороший повод и сегодня объединить и поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны государства и общества.