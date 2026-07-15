В Госдуму внесли законопроект о ежегодной "13-й пенсии" Свинцов предложил выплачивать пенсионерам "13-ю пенсию" перед Новым годом

Москва15 июл Вести.В Госдуму внесен законопроект о введении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты перед Новым годом. Документ подготовил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов совместно с Партией пенсионеров, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, дополнительную выплату предлагается предоставлять всем получателям страховых, государственных и военных пенсий. Ее размер должен соответствовать ежемесячной пенсии гражданина.

Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник говорится в пояснительной записке

Авторы инициативы отмечают, что в преддверии Нового года у пенсионеров возрастают расходы на продукты и подарки, поэтому они нуждаются в дополнительной государственной поддержке.

Ранее в Госдуме напомнили, что некоторые граждане имеют право выйти на пенсию в 50 лет. К соответствующей категории относятся многодетные матери, воспитавшие пять и более детей.