В ГД напомнили о праве ряда россиян выйти на пенсию в 50 лет Депутат Чаплин: некоторые россияне имеют право выйти на пенсию в 50 лет

Москва15 июл Вести.В 2026 году в России сохраняется право выйти на пенсию в 50 лет для некоторых категорий граждан. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, чаще всего речь идет о многодетных матерях, которые родили и воспитали пять и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста.

Для них пенсионный возраст составляет 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов сказал Чаплин

Кроме того, утверждает политик, право на выход на пенсию в 50 лет имеют женщины, которые воспитали ребенка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста.

Есть также профессии, которые дают право на пенсию вне зависимости от возраста, но при определённом стаже. Это, например, летчики, парашютисты, спасатели, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особым основанием для досрочного выхода на пенсию является работа во вредных и опасных условиях, резюмировал он.