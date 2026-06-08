Депутат назвал четыре способа повысить пенсию в 2026 году Депутат Чаплин рассказал, как увеличить пенсию в 2026 году

Москва8 июн Вести.Член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция "Единая Россия") Никита Чаплин, перечислил россиянам способы, благодаря которым можно увеличить размер пенсии. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Так, Чаплин посоветовал зайти в личный кабинет на портале "Госуслуги" или в приложении Социального фонда и запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Бывает, что работодатели забывали передавать данные или ошибались в отчетах. Если нашли неточность — обращайтесь в СФР с подтверждающими документами, и стаж доначислят объяснил Чаплин

Также парламентарий напомнил, что в России есть категории людей, у которых фиксированная выплата выше. Так, она удваивается при достижении 80 лет. Кроме того, доплата в размере одной трети фиксированной выплаты положена в том случае, если на иждивении человека находятся нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет). Отмечается, что такая доплата положена за каждого, но не более чем за трех иждивенцев.

Третий способ — сельская надбавка. Неработающие пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на доплату в размере 25% от фиксированной выплаты сказал Чаплин

В 2026 году, по его словам, такая доплата составит около 2400 рублей в месяц. Еще один способ касается тех, кто уже имеет право на пенсию, но не торопится с ее оформлением.

За каждый полный год отсрочки применяются повышающие коэффициенты. Если подождать пять лет, фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов — на 45% объяснил Чаплин

Он подчеркнул, что такое решение является добровольным, но те люди, которые продолжают работать без получения пенсии честно поощряются.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ранее отметил, что россиянину положены две пенсии, когда он получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на выплату по другой причине. Так, по его словам, основанием для второй пенсии может быть среди прочего инвалидность, выслуга лет или потеря кормильца.