В Госдуме объяснили, кому могут назначить две пенсии Депутат Говырин рассказал, кому положены две пенсии

Москва7 июн Вести.Гражданину положены две пенсии, когда он получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на выплату по другой причине. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат уточнил, что основанием для второй пенсии может быть среди прочего инвалидность, выслуга лет или потеря кормильца.

Главная группа получателей связана с военной службой и боевыми событиями. Две пенсии положены инвалидам вследствие военной травмы. Они могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости сказал Говырин

Он отметил, что аналогичное сочетание предусмотрено для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы. Кроме того, добавил Говырин, на две выплаты могут претендовать граждане, награжденные знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность.

Отдельно выделены участники современных боевых формирований и добровольцы. Если доброволец стал инвалидом из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании, он может получать государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости уточнил депутат

Также, по его словам, соответствующее право установлено для граждан, получивших инвалидность в ходе специальной военной операции при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Две пенсии положены и семьям погибших военнослужащих и добровольцев, подчеркнул Говырин.