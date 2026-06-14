Названы категории россиян с правом получения сразу двух пенсий Говырин: две пенсии сразу полагаются чернобыльцам и участникам боевых действий

Москва14 июн Вести.Две пенсии одновременно в России можно получить при наличии двух разных оснований на выплаты, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий в интервью РИА Новости уточнил, что это может быть пенсия по старости и инвалидности или выплата в связи с потерей кормильца.

Среди граждан, которые вправе получать сразу два пособия, — военнослужащие, участники боевых действий, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии и космонавты.

Две пенсии также полагаются лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы: они могут получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Такое же сочетание предусмотрено для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность продолжил Говырин

Аналогичные права закреплены за гражданами, ставшими инвалидами в ходе участия в боевых действиях в составе вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, а также в ходе специальной военной операции (СВО).

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев также имеют право на получение двух видов пособия. Например, родители военнослужащих, погибших в период службы или умерших вследствие военной травмы, могут получать пенсию по потере кормильца вместе с пенсией по старости, инвалидности или выслуге лет.

Вдовы таких военнослужащих также имеют право на две пенсии, если они не вступили в новый брак.

Отдельно законодатель выделил участников современных боевых формирований и добровольцев, и если последний стал инвалидом из-за ранения, травмы или заболевания, полученных в течение контракта, то он может получать пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости.

Другой вариант для этой группы связан с пенсией за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства. Такое же право установлено для граждан, ставших инвалидами в связи с участием в боевых действиях в составе вооруженных сил и формирований ДНР и ЛНР, а также для граждан, получивших инвалидность в ходе СВО при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооруженным силам России добавил Говырин

Аналогичные правила распространяются на семьи погибших добровольцев. Отдельная категория — семьи граждан, пострадавших в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Нетрудоспособные родственники умершего чернобыльца могут получать пенсию по потере кормильца наряду с пособием по старости или инвалидности.

Космонавты и их семьи также имеют право на две пенсии. Например, семьи погибших космонавтов могут получать пенсию по потере кормильца вместе с другой положенной выплатой. Сами космонавты могут сочетать пенсию за выслугу лет или по инвалидности со страховой пенсией по старости без фиксированной выплаты.

Военные пенсионеры и приравненные к ним силовые пенсионеры могут оформить вторую выплату по линии Социального фонда, если после службы у них есть гражданский страховой стаж, пенсионные коэффициенты и возраст для страховой пенсии. В 2026 году такое право возникает при 15 годах страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентах, а страховая пенсия военным пенсионерам назначается без фиксированной выплаты заключил Говырин

Ранее россиян предупредили об июньской корректировке графика перечисления пенсионных выплат в связи с празднованием Дня России.