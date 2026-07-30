В СФ напомнили, что некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно Сенатор Мурог: некоторые граждане могут получать две пенсии одновременно

Москва30 июл Вести.Право на одновременное получение двух государственных пенсий имеют в том числе бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств при наличии не менее 15 лет гражданского стажа, а также 30 пенсионных баллов и достижения необходимого возраста. Об этом RT рассказал сенатор Игорь Мурог.

Кроме того, по словам политика, это правило распространяется на лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участников Великой Отечественной войны с инвалидностью, а также некоторых членов семей погибших военных, космонавтов или ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Парламентарий при этом уточнил, что сочетание государственной пенсии с выплатами из негосударственных пенсионных фондов или корпоративными пенсиями не имеют отношения к льготе "две пенсии".

Речь идет о разных механизмах обеспечения, где вторые выплаты формируются за счет личных накоплений или программ работодателя резюмировал Мурог

Ранее стало известно, что Социальный фонд России с 1 августа скорректирует размеры накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.