Москва1 июлВести.Участники специальной военной операции могут одновременно получать две пенсии. Об этом Социальный фонд России сообщил в мессенджере MAX.
В частности, можно одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.
Участник СВО может получать две пенсии одновременноговорится в сообщении
В Социальном фонде уточнили, что кадровые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и пенсию за выслугу лет по линии своего ведомства. Государственная пенсия также назначается ополченцам Донбасса и бойцам организаций, содействующих Вооруженным силам Российской Федерации.
Кроме того, за один год участия в боевых действиях при расчете пенсии засчитываются два года трудового стажа, а пенсионные коэффициенты начисляются в двойном размере, что увеличивает размер будущей страховой пенсии.
В ведомстве также сообщили, что участникам специальной военной операции предоставляется более 30 мер социальной поддержки и услуг, многие из которых назначаются без подачи заявления. Самой массовой мерой остается ежемесячная денежная выплата, которую бойцы получают до возвращения домой.