Соцфонд сообщил о праве участников СВО на две пенсии одновременно

Участники спецоперации могут получать две пенсии одновременно Соцфонд сообщил о праве участников СВО на две пенсии одновременно

Москва1 июл Вести.Участники специальной военной операции могут одновременно получать две пенсии. Об этом Социальный фонд России сообщил в мессенджере MAX.

В частности, можно одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

Участник СВО может получать две пенсии одновременно говорится в сообщении

В Социальном фонде уточнили, что кадровые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и пенсию за выслугу лет по линии своего ведомства. Государственная пенсия также назначается ополченцам Донбасса и бойцам организаций, содействующих Вооруженным силам Российской Федерации.

Кроме того, за один год участия в боевых действиях при расчете пенсии засчитываются два года трудового стажа, а пенсионные коэффициенты начисляются в двойном размере, что увеличивает размер будущей страховой пенсии.

В ведомстве также сообщили, что участникам специальной военной операции предоставляется более 30 мер социальной поддержки и услуг, многие из которых назначаются без подачи заявления. Самой массовой мерой остается ежемесячная денежная выплата, которую бойцы получают до возвращения домой.