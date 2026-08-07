Москва7 авг Вести.Минтруд РФ предложил предоставить право на получение двух пенсий одновременно нетрудоспособным членам семей погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях (ЧВК). Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, инициатива предусматривает аналогичное право на две пенсии (по инвалидности из-за военной травмы и страховой по старости или за выслугу лет) для бойцов специальных подразделений, получивших инвалидность в ходе выполнения задач в зоне СВО.

В ведомстве подчеркнули, что проект призван обеспечить единый подход к пенсионному обеспечению разных категорий участников спецоперации и их родственников.