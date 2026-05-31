Эксперт рассказала, какие категории пенсионеров получат в июне две пенсии Экс-военные и сотрудники силовых ведомств смогут получить в июне две пенсии

Москва31 мая Вести.Военные и сотрудники силовых ведомств на пенсии, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж, смогут получить в июне две выплаты, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата экономических наук, заместителя руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлию Коваленко.

Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов отметила эксперт

Она также уточнила, что такие пенсионеры могут получать выплаты сразу от Соцфонда РФ и от силовых ведомств.