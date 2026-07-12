Для военнослужащих с инвалидностью в ГД предложили ввести дополнительный отпуск

В ГД предложили дать дополнительный отпуск военнослужащим с инвалидностью Для военнослужащих с инвалидностью в ГД предложили ввести дополнительный отпуск

Москва12 июл Вести.Для лечения и реабилитации получившим инвалидность военнослужащим необходимо выделить дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с изданием NEWS.ru он предложил перечень льгот, которые необходимо расширить или ввести для ряда категорий военнослужащих. Первая инициатива касается сокращенной рабочей недели. Этой льготой уже пользуются военнослужащие-инвалиды I и II группы. Панеш предлагает распространить эту меру поддержки на все группы инвалидности.

Второе — ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для военнослужащих с инвалидностью продолжительностью не менее 15 дней для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации заявил Панеш

В качестве третьего изменения депутат предложил сохранять рабочие места за военнослужащими, получившими инвалидность, на период восстановления не менее 12 месяцев.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило поправки к правилам расчета выслуги лет для участников специальной военной операции.