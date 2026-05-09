Москва9 маяВести.Для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов следует ввести дополнительные выплаты в честь Дня Победы. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что зачастую период праздников сопровождается для семей дополнительными тратами, поэтому подобные выплаты могли бы стать важной мерой поддержки.
В День Победы уже есть выплаты нашим ветеранам, но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие … и сотрудники правоохранительных органовсказал Гриб в разговоре с РИА Новости
Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен проект закона о 13-й зарплате к первомайским праздникам.
Кроме того, с начала этого месяца в России вступили в силу некоторые изменения в правилах выплаты пенсий.