Москва7 мая Вести.Правительство РФ утвердило поправки к правилам расчета выслуги лет для участников специальной военной операции (СВО), отправившихся на фронт добровольно. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за три при назначении военной пенсии. Аналогичным образом в выслугу включат время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных в зоне боевых действий.

Для добровольцев, участвовавших в контртеррористических операциях в приграничных районах, один день службы будет учитываться за два. Период лечения после участия в КТО также войдет в льготный стаж.

Кроме того, кабмин утвердил форму справки, подтверждающей участие в СВО. Документ должны заверять командиры воинских частей или руководители других госструктур, формирующих добровольческие подразделения.

Ранее в Госдуме рассказали, что намерены ускорить назначение выплат ветеранам СВО с инвалидностью. Они смогут в упрощенном порядке оформить набор социальных услуг.