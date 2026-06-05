Володин: Госдума рассмотрит еще 10 законопроектов о поддержке участников СВО Володин рассказал о новых мерах поддержки участников спецоперации с 5 июня

Москва5 июн Вести.Новые законодательные нормы, направленные на дополнительную поддержку участников специальной военной операции (СВО), вступают в силу в России с 5 июня.

Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно закону, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы и продолжающего службу, получает право на отпуск одновременно с ним. Это касается случаев, когда военнослужащий не состоит в браке.

Володин подчеркнул, что законодательство должно оперативно реагировать на актуальные изменения в обществе, и в связи с этим должно постоянно совершенствоваться правовое поле, учитывающее потребности военнослужащих, офицеров и их родственников.

Спикер Госдумы также добавил, что нижняя палата парламента на ближайших пленарных заседаниях планирует рассмотреть еще 10 законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их близких.

С 2022 года палатой парламента уже принято 168 законов, которые связаны с этим направлением социальной политики, добавил Володин.

С мая текущего года в России действуют расширенные меры поддержки многодетных семей и участников СВО. Например, многодетные семьи сохранят право на пособие по рождению и воспитанию детей, даже если их доходы увеличатся не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

Мониторинг исполнения всех нормативных актов, которые регламентируют выплаты для членов семьи погибших участников спецоперации, постоянно ведет правительство РФ совместно с Генпрокуратурой.