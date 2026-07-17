Поддержка семей СВО должна быть понятной и доступной, заявили в Госдуме

В Госдуме считают, что поддержка семей СВО должна быть понятной и доступной Поддержка семей СВО должна быть понятной и доступной, заявили в Госдуме

Москва17 июл Вести.Поддержка семей участников СВО должна быть понятной, доступной и постоянной. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Попов по итогам встречи родственников бойцов с представителями Федеральной налоговой службы в Строгино, сообщает ИС "Вести".

Парламентарий отметил, что участники разговора смогли задать вопросы по действующим налоговым льготам и получить консультации на другие темы.

Участники встречи отметили, что сегодня важно сделать систему получения льгот и государственных услуг более понятной, чтобы людям не приходилось самостоятельно искать информацию и разбираться в сложных процедурах сказал Попов

К примеру, мужу одной из участниц встречи понадобилось лечение во время отпуска после службы в зоне СВО, и получить его было непросто.

В итоге лечение провели, но семье пришлось потратить много времени, чтобы понять, куда обращаться и какие документы нужны. Такие ситуации нужно упрощать. Также участники встречи спрашивали о том, как воспользоваться льготами при поступлении в колледжи и вузы для детей участников СВО. Такие меры поддержки есть, но практика показывает, что на востребованных направлениях мест не хватает отметил парламентарий

Попов уверен, что забота о семьях участников СВО должна быть постоянной.

Поддержка семей участников СВО должна быть понятной и доступной. ... Люди должны знать о своих правах и иметь возможность пользоваться ими без лишних сложностей заключил он

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли более 170 законов для поддержки специальной военной операции, ее участников и членов их семей. Он отметил, что в этой части правовое поле уже сформировано.