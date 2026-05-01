Губернатор Беглов: участники СВО должны знать, что их семьи в полном порядке Беглов: участники СВО должны знать, что их семьи в полном порядке

Москва1 мая Вести.Участники специальной военной операции должны знать, что их семьи в полном порядке и о них заботятся, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

По его словам, поддержка участников СВО – отдельная задача для города, поставленная президентом.

Забота участников специальной военной операции и их семей — это самая главная задача для нас. Наши воины должны знать, что, защищая наше Отечество от нацистов, их семьи в порядке, в полном, о них заботятся отметил губернатор

Беглов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге создаются все условия, чтобы избавить участников СВО от сложностей с документами.

Вот главное — избавить героев, как от каких-либо сложностей с оформлением документов и получением льгот их семьям. С другой стороны, обеспечиваем вместе с партией, фондом "Защитники Отечества" и индивидуальный подход, что очень важно. И вот для этого и нужны социальные кураторы. Помогать конкретно семье с учетом ее обстоятельств, абсолютно всех. Решать вопросы за рамки стандартных процедур — очень важно: уйти от рутины, уйти от проволочек и многих других, так сказать, бытовых вопросов сказал он

Власти Санкт-Петербурга осуществляют меры по поддержке студенческих семей, также сообщил губернатор Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".