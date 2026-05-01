Москва1 маяВести.Участники специальной военной операции должны знать, что их семьи в полном порядке и о них заботятся, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
По его словам, поддержка участников СВО – отдельная задача для города, поставленная президентом.
Забота участников специальной военной операции и их семей — это самая главная задача для нас. Наши воины должны знать, что, защищая наше Отечество от нацистов, их семьи в порядке, в полном, о них заботятсяотметил губернатор
Беглов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге создаются все условия, чтобы избавить участников СВО от сложностей с документами.
Вот главное — избавить героев, как от каких-либо сложностей с оформлением документов и получением льгот их семьям. С другой стороны, обеспечиваем вместе с партией, фондом "Защитники Отечества" и индивидуальный подход, что очень важно. И вот для этого и нужны социальные кураторы. Помогать конкретно семье с учетом ее обстоятельств, абсолютно всех. Решать вопросы за рамки стандартных процедур — очень важно: уйти от рутины, уйти от проволочек и многих других, так сказать, бытовых вопросовсказал он
Власти Санкт-Петербурга осуществляют меры по поддержке студенческих семей, также сообщил губернатор Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".