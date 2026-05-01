Москва1 мая Вести.Власти Санкт-Петербурга осуществляют меры по поддержке студенческих семей, сообщил губернатор Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Вместе с партией "Единая Россия" и правительством города мы решаем важную задачу поддержку студенческих семей. Надо создавать условия, чтобы учеба и семья с детьми не противоречили друг другу. Для этого вводим дополнительные выплаты. В этом году появится новая мера поддержки, разовая - 200 тысяч рублей студенческой семье. Как и в других регионах, мы создаем комнаты матери и ребенка и в вузах. Из всех проектов, которые можно масштабировать, отмечу уже не первый год работающую систему социальной няни. Сейчас эту меру также распространили на студенческие семьи и семьи участников специальной военной операции сообщил Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга также отметил, что в прошлом году были открыты бесплатные пункты проката вещей для новорожденных.

Не всегда [семьи] могут себе это купить. Многие вещи стоят дорого, а нужны они порой на короткий срок пояснил он

Ранее сообщалось, что в России будут выработаны рекомендации по обеспечению многодетных семей земельными участками с доступом к развитой инфраструктуре.